Кадрові зміни у Міноборони: Умєров звільнив чотирьох заступників
Система Міністерства оборони України під час воєнного стану є закритим периметром. Для збереження контролю над всіма процесами всередині - у відомстві проводяться й кадрові зміни, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява міністра оборони України Рустема Умєрова, якого цитує відомство.
Кадрові зміни
Як відзначив Умєров, він підписав подання до Кабінету міністрів України щодо звільнення:
- Станіслава Гайдера (заступник міністра оборони) - переходить на посаду керівника Офісу міністра;
- Олександра Сергія (заступник міністра оборони);
- Юрія Джигира (заступник міністра оборони);
- Людмили Дараган (державний секретар Міністерства оборони України).
"Про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомлю окремо", - додав він.
Реформування системи оборонних закупівель
Також за словами голови відомства, "Спецтехноекспорт" переходить від Головного управління розвідки (ГУР) до Міністерства оборони. Було поставлено завдання щодо остаточного очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами.
Зокрема продовжуватиметься реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) з метою наближення процесів до стандартів НАТО.
"Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня", - відзначив Умєров.
Кадрові зміни
Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабінеті міністрів. Як приклад, Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду міністра юстиції, а головою Міністерства закордонних справ (МЗС) став Андрій Сибіга. Тим часом новим очільником Мінстратегпрому став Герман Сметанін.
Зокрема нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони.