Кадровые изменения в Минобороны: Умеров уволил четырех заместителей

Система Министерства обороны Украины во время военного положения является закрытым периметром. Для сохранения контроля над всеми процессами внутри - в ведомстве проводятся и кадровые изменения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны Украины Рустема Умерова, которого цитирует ведомством.

Кадровые изменения

Как отметил Умеров, он подписал представление в Кабинет министров Украины об увольнении:

Станислава Гайдера (заместитель министра обороны) - переходит на должность руководителя Офиса министра;

Александра Сергея (заместитель министра обороны);

Юрия Джигира (заместитель министра обороны);

Людмилы Дараган (государственный секретарь Министерства обороны Украины).

"О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", - добавил он.

Реформирование системы оборонных закупок

Также по словам главы ведомства, "Спецтехноэкспорт" переходит от Главного управления разведки (ГУР) в Министерство обороны. Была поставлена задача по окончательной очистке системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами.

В частности, будет продолжаться реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) с целью приближения процессов к стандартам НАТО.

"В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", - отметил Умеров.

Кадровые изменения

Первая неделя сентября ознаменовалась многочисленными кадровыми перестановками в Кабинете министров. Как пример, Рада поддержала назначение Ольги Стефанишиной на должность министра юстиции, а главой Министерства иностранных дел (МИД) стал Андрей Сибига. Между тем новым главой Минстратегпрома стал Герман Сметанин.

В частности недавно президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны.