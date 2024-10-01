Пентагон уклав контракт з Boeing на виробництво бомб для України

Міністерство оборони США уклало контракти на загальну суму понад 33 млрд доларів із низкою компаній для проведення досліджень і розробок у рамках Інформаційно-аналітичного центру Пентагону, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Серед компаній, які отримали контракти, - American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. та інші. Роботи виконуватимуться до 2027 року в різних місцях, зазначених в індивідуальних замовленнях.

Компанії, включно з Apogee Engineering LLC та Joint Research and Development LLC, також отримали аналогічні контракти на дослідження та розробки на суму понад 33 мільярди доларів. Фінансування на 2024 і 2025 роки вже частково виділено.

Крім того, компанія Boeing уклала контракт на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Роботи триватимуть до 2035 року, і включають поставки для іноземних військових замовників, таких як Японія, Болгарія та Україна.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати надають Україні масштабну військову допомогу з моменту початку російського вторгнення. Цей широкий спектр підтримки охоплює не тільки надання важкого озброєння, такого як системи протиповітряної оборони та артилерійські установки, а й навчання українських військових, розвіддані та фінансову допомогу.

Нещодавно Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів. До нього увійдуть бомби, боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, ракети, протитанкові комплекси, бронетранспортери M1117 та інше обладнання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна вперше отримає від США авіаційні бомби середньої дальності для винищувачів F-16.