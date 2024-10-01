Пентагон заключил контракт с Boeing на производство бомб для Украины

Министерство обороны США заключило контракты на общую сумму более 33 млрд долларов с рядом компаний для проведения исследований и разработок в рамках Информационно-аналитического центра Пентагона, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Среди компаний, получивших контракты, - American Systems Corp., DCS Corp., Peraton Inc. и другие. Работы будут выполняться до 2027 года в различных местах, указанных в индивидуальных заказах.

Компании, включая Apogee Engineering LLC и Joint Research and Development LLC, также получили аналогичные контракты на исследования и разработки на сумму более 33 миллиардов долларов. Финансирование на 2024 и 2025 годы уже частично выделено.

Кроме того, компания Boeing заключила контракт на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Работы будут продолжаться до 2035 года, и включают поставки для иностранных военных заказчиков, таких как Япония, Болгария и Украина.

Помощь Украине от США

Соединенные Штаты оказывают Украине масштабную военную помощь с момента начала российского вторжения. Этот широкий спектр поддержки включает в себя не только предоставление тяжелого вооружения, такого как системы противовоздушной обороны и артиллерийские установки, но и обучение украинских военных, разведданные и финансовую помощь.

Недавно Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 375 миллионов долларов. В него войдут бомбы, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты, противотанковые комплексы, бронетранспортеры M1117 и другое оборудование.

Ранее СМИ сообщали, что Украина впервые получит от США авиационные бомбы средней дальности для истребителей F-16.