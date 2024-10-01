У Раді пропонують перейменувати 5 міст
У Верховній Раді зареєстрували низку проєктів постанов щодо перейменування населених пунктів, повідомляє Ділова столиця.
Документи опубліковані на сайті Верховної Ради.
Як зазначається, перейменування пов’язане з необхідністю приведення назв у відповідність із вимогами закону про деколонізацію.
Зокрема, пропонується перейменувати такі міста:
- Первомайськ Миколаївської області — на Орлик або Богопіль (історичні назви частин нинішнього міста);
- Южноукраїнськ — на Гард;
- Южне Одеської області — на Порт-Анненталь;
- Павлоград Дніпропетровської області — на Матвіїв, відповідно Павлоградський район — на Матвіївський.;
- Синельникове — на Ріднопілля, Синельниківський район на Ріднопільський.
Нагадаємо, ці міста виносили на голосування ще у вересні. Нардепи спочатку не підтримали законопроєкт щодо перейменування більш як 300 населених пунктів. Схвалити його вдалося лише після виключення "проблемних міст" — тих, де перейменування викликало значний суспільний резонанс, зокрема через незгоду жителів із запропонованими новими назвами. Ці міста винесли в окремі постанови.