У Раді пропонують перейменувати 5 міст

У Верховній Раді зареєстрували низку проєктів постанов щодо перейменування населених пунктів, повідомляє Ділова столиця.

Документи опубліковані на сайті Верховної Ради.

Як зазначається, перейменування пов’язане з необхідністю приведення назв у відповідність із вимогами закону про деколонізацію.

Зокрема, пропонується перейменувати такі міста:

Первомайськ Миколаївської області — на Орлик або Богопіль (історичні назви частин нинішнього міста);

Южноукраїнськ — на Гард;

Южне Одеської області — на Порт-Анненталь;

Павлоград Дніпропетровської області — на Матвіїв, відповідно Павлоградський район — на Матвіївський.;

Синельникове — на Ріднопілля, Синельниківський район на Ріднопільський.

Нагадаємо, ці міста виносили на голосування ще у вересні. Нардепи спочатку не підтримали законопроєкт щодо перейменування більш як 300 населених пунктів. Схвалити його вдалося лише після виключення "проблемних міст" — тих, де перейменування викликало значний суспільний резонанс, зокрема через незгоду жителів із запропонованими новими назвами. Ці міста винесли в окремі постанови.