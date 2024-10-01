В Раде предлагают переименовать 5 городов

В Верховной Раде зарегистрировали ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов, сообщает Деловая столица.

Документы опубликованы на сайте Верховной Рады.

Как говорится, переименование связано с необходимостью приведения названий в соответствие с требованиями закона о деколонизации.

В частности, предлагается переименовать следующие города:

Первомайск Николаевской области — в Орлик или Богополь (исторические названия частей нынешнего города);

Южноукраинск — в Гард;

Южное Одесской области — в Порт-Анненталь;

Павлоград Днепропетровской области — в Матвеев, соответственно Павлоградский район — в Матвеевский;

Синельниково — в Роднополье, Синельниковский район — в Роднопольский.

Напомним, эти города выносили на голосование переименовать еще в сентябре. Нардепы сначала не поддержали законопроект о переименовании более 300 населенных пунктов. Одобрить его удалось только после исключения "проблемных городов" — тех, где переименование вызвало значительный общественный резонанс, в частности, из-за несогласия жителей с предложенными новыми названиями. Эти города вынесли в отдельные постановления.