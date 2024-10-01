У США вже майже 130 загиблих внаслідок урагану "Гелен"

Щонайменше 128 людей втратили життя внаслідок урагану "Гелен", який обрушився на Сполучені Штати кілька днів тому, повідомляє Укрінформ.

За офіційними даними, найбільше людей загинуло в Північній Кароліні – 56. У Південній Кароліні жертвами урагану стали 30 осіб, у Джорджії – 25, у Флориді – 11, у Теннессі – четверо та у Вірджинії – двоє.

Крім того, повідомляється про понад 600 людей, зниклих безвісти внаслідок стихії. Повені перекрили сотні автомобільних доріг, десятки тисяч помешкань залишилися без світла та зв’язку.

Президент США заявив, що планує найближчими днями відвідати постраждалі регіони. Крім того, він не виключив, що проситиме Конгрес про виділення додаткового фінансування для подолання наслідків, а також для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, ураган "Гелен" досяг американського узбережжя Мексиканської затоки в районі штату Флорида в четвер увечері. Його потужність оцінювалася як ураган четвертої категорії. Він спровокував шквальні вітри та рясні зливи, а також повені на південному сході США.