В США уже почти 130 погибших в результате урагана "Хелен"

По меньшей мере, 128 человек потеряли жизнь в результате урагана "Хелен", обрушившегося на Соединенные Штаты несколько дней назад, сообщает Укринформ.

По официальным данным, больше всего людей погибло в Северной Каролине – 56. В Южной Каролине жертвами урагана стали 30 человек, в Джорджии – 25, во Флориде – 11, в Теннесси – четверо и в Виргинии – двое.

Кроме того, сообщается о более чем 600 людях, пропавших без вести в результате стихии. Наводнения перекрыли сотни автомобильных дорог, десятки тысяч квартир остались без света и связи.

Президент США заявил, что планирует в ближайшие дни посетить пострадавшие регионы. Кроме того, он не исключил, что будет просить Конгресс о выделении дополнительного финансирования для преодоления последствий, а также помощи пострадавшим.

Напомним, ураган "Хелен" достиг американского побережья Мексиканского залива в районе штата Флорида в четверг вечером. Его мощность оценивалась как ураган четвертой категории. Он спровоцировал шквальные ветры и обильные ливни, а также наводнения на юго-востоке США.