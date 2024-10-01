Трамп закликав оголосити імпічмент Гарріс та судити її

Дональд Трамп вивів критику своєї опонентки Камали Гарріс на новий рівень: експрезидент США під час агітаційного мітингу у Пенсильванії виступив з вимогою оголосити демократці імпічмент та не допустити її до виборів, повідомляє Лівий берег.

Як пише ABC News, республіканець вчергове звинуватив віцепрезидентку у тому, що за її сприяння відбулося "вторгнення" мігрантів на південному кордоні між США та Мексикою. На думку Трампа, "Гарріс має піти у відставку і поїхати додому в Каліфорнію, а потім постати перед судом".

Заяви Трампа пролунали на тлі першого за понад три роки візиту Гарріс до прикордонного району в Аризоні. Там демократка розкритикувала суперника за нібито його участь у зриві ухвалення в Конгресі законопроєкту, що регулював би міграційну безпеку.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, у Мічигані та Вісконсині, які належать до ключових штатів у визначенні результатів листопадових президентських виборів, рейтинг Трампа та Гарріс нині є практично однаковим.