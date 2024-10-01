В Японії парламент обрав нового прем'єр-міністра

Нижня палата парламенту Японії у вівторок обрала лідера правлячої в країні Ліберально-демократичної партії Шіґеру Ішібу новим прем’єр-міністром країни, повідомляє Укрінформ.

Вважається, що аналогічне голосування у Палаті радників, у якій більшість також належить ЛДП і яке має відбутися цього ж дня, стане формальністю для остаточного схвалення кандидатури Ішіби як глави нового уряду.

Після цього Ішіба має оголосити кандидатури на посади міністрів, яких у його кабінеті, за даними японських ЗМІ, буде 13 осіб, та отримати також у вівторок у другій половині дня схвалення імператора Нарухіто.

Попередній прем’єр Фуміо Кішіда і всі міністри його кабінету вранці 1 жовтня подали у відставку й виконуватимуть обов’язки до затвердження нової урядової команди.

Ішіба вже заявив, що продовжуватиме економічну політику свого попередника Кішіди, зосереджену на підвищенні заробітних плат плат, щоб стимулювати і пожвавити приватне споживання як ключову складову зростання економіки країни.

У безпековій сфері Ішіба хоче просувати створення азіатської угоди про колективну безпеку на кшталт НАТО на тлі зростання напруженості між Китаєм і Тайванем. Він також висловив готовність переглянути японсько-американський договір про взаємну оборону, щоб зробити двосторонній альянс більш рівноправним.

Очікується, що Ішіба виступить зі своєю програмною політичною промовою у п’ятницю, 4 жовтня, в якій, серед іншого, оголосить про призначення на 27 жовтня дострокових парламентських виборів, щоб остаточно перезавантажити владу в країні.

Президент Володимир Зеленський привітав Шігеру Ішібу з обранням на посаду прем’єр-міністра Японії.

"Сподіваюся на плідну співпрацю з паном Ішібою та його урядом задля подальшого поглиблення взаємовигідних відносин нашого особливого глобального партнерства та зміцнення справжньої дружби, яка існує між нашими народами" , - написав Зеленський у соцмережі X.

Він зазначив, що "разом ми подолаємо взаємопов’язані виклики безпеці та стабільності не лише у Європі та Східній Азії, але й в усьому світі".