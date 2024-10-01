В Японии парламент избрал нового премьер-министра

Нижняя палата парламента Японии во вторник избрала лидера правящей в стране Либерально-демократической партии Шигеру Ишибу новым премьер-министром страны, сообщает Укринформ.

Считается, что аналогичное голосование в Палате советников, в котором большинство также принадлежит ЛДП и которое должно состояться в этот же день, станет формальностью для окончательного одобрения кандидатуры Ишибы в качестве главы нового правительства.

После этого Ишиба должна объявить кандидатуры на должности министров, которых в его кабинете, по данным японских СМИ, будет 13 человек и получить также во вторник во второй половине дня одобрения императора Нарухито.

Предыдущий премьер Фумио Кишида и все министры его кабинета утром 1 октября подали в отставку и будут исполнять обязанности по утверждению новой правительственной команды.

Ишиба уже заявил, что будет продолжать экономическую политику своего предшественника Кишиды, сосредоточенную на повышении заработных плат, чтобы стимулировать и оживить частное потребление как ключевую составляющую роста экономики страны.

В сфере безопасности Ишиба хочет продвигать создание азиатского соглашения о коллективной безопасности типа НАТО на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем. Он также выразил готовность пересмотреть японско-американский договор о взаимной обороне, чтобы сделать двусторонний альянс более равноправным.

Ожидается, что Ишиба выступит со своей программной политической речью в пятницу, 4 октября, в которой, в частности, объявит о назначении на 27 октября досрочных парламентских выборов, чтобы окончательно перезагрузить власть в стране.

Президент Владимир Зеленский поздравил Шигеру Ишибу с избранием на должность премьер-министра Японии.

"Надеюсь на плодотворное сотрудничество с господином Ишибой и его правительством для дальнейшего углубления взаимовыгодных отношений нашего особого глобального партнерства и укрепления настоящей дружбы между нашими народами" , - написал Зеленский в соцсети X.

Он отметил, что "вместе мы преодолеем взаимосвязанные вызовы безопасности и стабильности не только в Европе и Восточной Азии, но и во всем мире".