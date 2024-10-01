В "Укренерго" прогнозують незначні відключення електрики взимку

За умови низьких температур (мінус 10-15 градусів) енергетики можуть застосовувати одну чергу у графіках відключень у ранкові та вечірні години. За теплої погоди Україна зможе пройти опалювальний сезон без відключень. Про це повідомив в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що Укренерго підготувало оновлений прогнозний баланс на осінньо-зимовий період.

"Цей документ передбачає, що у трьох місяцях - грудень, січень і лютий - нас можуть очікувати певні незначні обмеження у споживанні електроенергії" , - сказав Брехт.

За його словами, потреба обмежувати споживання може виникнути у ранкові та вечірні години у робочі дні.

"При температурі, яка буде "нульовою" або характеризуватиметься позитивними значеннями ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо говорити про температуру мінус 10-15 градусів, то обмеження можливі. Але вони не мають сягати понад 1-1,5 ГВт, що співмірно одній черзі у графіках відключень" , - зауважив Брехт.

Очільник "Укренерго" наголосив, що компанія відпрацьовує механізми для компенсації дефіциту в енергосистемі, одним із таких механізмів є імпорт. За словами Брехта, наразі йдеться про потенційну можливість збільшення потужності перетину на 300 МВт - до 2 ГВт.

Другим механізмом подолання дефіциту є аварійна допомога. Розглядається також і відновлення та будівництво нової генерації.

"За попередніми оцінками, реальних об’єктів, які можуть бути введені в експлуатацію або відремонтовані цьогоріч, це близько 500 МВт потужностей. Із них половина — об’єкти розподіленої генерації" , - повідомив Брехт.

Ще 250 МВт потужностей може надати енергосистемі будівництво плавучих електростанцій.