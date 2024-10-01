В "Укрэнерго" прогнозируют незначительные отключения электричества зимой

При низких температурах (минус 10-15 градусов) энергетики могут применять одну очередь в графиках отключений в утренние и вечерние часы. В теплую погоду Украина сможет пройти отопительный сезон без отключений. Об этом сообщил и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, сообщает Укринформ.

Он отметил, что "Укрэнерго" подготовило обновленный прогнозный баланс на осенне-зимний период.

"Этот документ предусматривает, что в трех месяцах – декабрь, январь и февраль – нас могут ожидать определенные незначительные ограничения в потреблении электроэнергии" , – сказал Брехт.

По его словам, потребность ущемлять потребление может возникнуть в утренние и вечерние часы в рабочие дни.

"При температуре, которая будет "нулевой" или будет характеризироваться положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если говорить о температуре минус 10-15 градусов, то ограничения возможны. Но они не должны достигать более 1-1,5 ГВт, что соизмеримо одной очереди в графиках отключений", - заметил Брехт.

Глава "Укрэнерго" подчеркнул, что компания отрабатывает механизмы для компенсации дефицита в энергосистеме, одним из таких механизмов является импорт. По словам Брехта, речь идет о потенциальной возможности увеличения мощности пересечения на 300 МВт - до 2 ГВт.

Вторым механизмом преодоления дефицита есть аварийная помощь. Рассматривается также и восстановление и строительство нового поколения.

"По предварительным оценкам, реальных объектов, которые могут быть введены в эксплуатацию или отремонтированы в этом году, это около 500 МВт мощностей. Из них половина - объекты распределенной генерации" , - сообщил Брехт.

Еще 250 МВт мощностей может предоставить энергосистеме строительство плавучих электростанций.