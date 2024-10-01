Сі Цзіньпін назвав Тайвань "недоторканною територією Китаю"
Голова комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін підтвердив свою обіцянку здобути "возз'єднання" з демократичним Тайванем, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Тайвань є недоторканною територією Китаю", - сказав він.
Він закликав "рішуче протистояти сепаратистській діяльності, спрямованій на незалежність Тайваню".
На урочистих зборах на честь 75-річчя заснування Китайської народної республіки 30 вересня Сі Цзіньпін у своїй промові наголосив на своїй рішучості домогтися "повного возз'єднання Батьківщини".
"Це незворотна тенденція, справа справедливості та загальне прагнення народу. Ніхто не може зупинити перебіг історії", - сказав він трьом тисячам людей, які зібралися в Будинку народних зборів у Пекіні.
День утворення КНР відзначається 1 жовтня.
Китай та Тайвань
Правляча Комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи нею не управляла, і поклялася "з'єднатися" з самоврядною демократією, за необхідності навіть силою.
Однак багато жителів острова вважають себе споконвічно тайванцями і не бажають ставати частиною комуністичного Китаю.
Обидві сторони керувалися окремими урядами з 1949 року після закінчення громадянської війни в Китаї. Комуністи захопили владу в Пекіні та заснували Китайську народну республіку 1 жовтня 1949 року, тоді як переможені націоналісти втекли на Тайвань, перенісши резиденцію Китайської Республіки з материка до Тайбею.
Китайські лідери, що змінювали один одного, обіцяли одного разу взяти Тайвань під свій контроль, проте Сі Цзіньпін, найнапористіший лідер Китаю за останні десятиліття, посилив риторику і агресію проти демократичного острова, що посилило напруженість з обох боків протоки і посилило побоювання з приводу військового протистояння.