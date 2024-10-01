Рекордна кількість росіян підтримує закінчення війни з Україною – опитування

До другої річниці оголошення мобілізації в Росії рекордна кількість росіян виступають за компроміс і закінчення неспровокованої війни РФ проти України, свідчать результати опитувань двох проєктів – "Хроніки" і ExtremeScan.﻿﻿ Про це пише російське видання "Холод", повідомляє Українська правда.

"Кількість прихильників перемир'я з Україною серед росіян досягла абсолютного максимуму – 49% опитаних висловили готовність підтримати мирну угоду, навіть якщо цілі "спецоперації" (так росіяни підміняють поняття війна – ред.) залишаться невиконаними. Проти такого рішення виступають 33% респондентів, а 18% – не можуть відповісти на це запитання", – пише видання.

Також повідомляється, що 63% опитаних хотіли б укласти мир протягом року.

Згідно з дослідженням ExtremeScan, деякі регіони виступають за завершення війни навіть сильніше, ніж традиційні "протестні центри" – Москва і Санкт-Петербург.

Серед досліджуваних регіонів найнижча підтримка війни в Чеченській республіці – лише 39% респондентів заявили про свою підтримку "спецоперації", на другому місці – Республіка Тива (48% підтримки), трохи вищий рівень підтримки в Санкт-Петербурзі – 50%.

Соціологи підкреслюють, що в цих же регіонах найбільша кількість респондентів, які відмовилися відповідати на це запитання. Це може свідчити про те, що рівень підтримки війни в цих регіонах ще нижчий, вказує видання.

Згідно з даними ExtremeScan, найсильніше війну підтримують у регіонах, що розташовані ближче до зони бойових дій – у Бєлгородській області (63%) і Краснодарському краї (62%).

Також повідомляється, що дедалі менше росіян готові воювати. Зокрема, з лютого 2023 року до вересня 2024 року на 9 відсоткових пунктів зросла кількість тих, хто не готовий іти на війну – ні добровільно, ні за наказом Міноборони РФ. Також на 10 відсоткових пунктів знизилася частка тих, хто ще півтора року тому був готовий іти воювати, якщо мобілізують.

За словами соціологів, найбільшу готовність до мобілізації серед чоловіків висловлюють громадяни у віці від 50 до 60 років – тобто ті, хто найменше ризикує потрапити під мобілізацію, оскільки за російським законодавством, граничний вік служби для звичайних солдатів – 50 років.

Серед росіян 18-24 років, яких з більшою ймовірністю може торкнутися мобілізація, на війну за наказом готові піти лише 6,6%.

Також більшість росіян не готові нікого засуджувати за відмову брати участь у військових діях: 51% респондентів заявили, що ставляться до таких людей із розумінням, 27% – із засудженням, а 22% не змогли відповісти на запитання.

Після операції ЗСУ в Курській області РФ 57% опитаних росіян оцінюють можливість оголошення нової мобілізації як високу, 28% вважають її низькою. На тлі цього, першочерговим завданням для російської армії 53% опитаних називають звільнення Курської області, а не просування вглиб України.

Відповідаючи на запитання "Які з перелічених подій ви б хотіли, щоб відбулися за рік?" (можна було вибрати кілька варіантів) – тільки 22% назвали проведення нової мобілізації.

50% опитаних росіян заявили, що хотіли б відновлення відносин із західними країнами, 54% – збільшення витрат бюджету на армію, 63% – мирний договір з Україною зі взаємними поступками, 65% – зняття накладених на Росію санкцій. 85% опитаних сподіваються, що в найближчий рік влада зосередиться на вирішенні внутрішніх соціальних та економічних проблем.

"Але найбажанішим, як і раніше, залишається завершення "СВО" після досягнення її цілей – 86% респондентів висловилися за цей варіант. Соціологи пов'язують такий високий рівень підтримки цього варіанта з неготовністю частини росіян програвати, навіть якщо вони не мають рації, а також із тим, що приблизно 20% росіян усе ще налаштовані провоєнним чином і для них важлива перемога без будь-яких поступок. Проте 63% респондентів готові на мир із взаємними поступками – і це абсолютний максимум від початку війни" , – пише "Холод".

Дослідження проєкту "Хроніки" проводилося методом телефонного опитування з 10 до 17 вересня. Розмір вибірки становив 800 осіб старше 18 років. Довірчий інтервал (інтервал, що з високою ймовірністю містить істину) дослідження – 95%, максимальна помилка вимірювання – 3,45%.

Група ExtremeScan з 29 липня до 6 вересня провела 11 опитувань: одне загальноросійське і 10 всередині регіонів країни – Москва, Санкт-Петербург, Свердловська область, Краснодарський край, Бєлгородська область, республіки Башкортостан, Дагестан, Чечня, Тива і Бурятія. Розмір вибірки кожного опитування становив 500 осіб (загалом 5500 респондентів). Максимальна помилка вимірювання в порівнянні регіонів – 4,38% за довірчого інтервалу в 95%.

Зазначається, що через округлення сума відсотків може незначно відрізнятися від 100%.

"Холод" підкреслює, що в умовах війни повністю довіряти результатам опитувань громадської думки неможливо, оскільки "росіяни можуть боятися виступати проти позиції, яку диктують держава і пропаганда".