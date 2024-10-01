Рекордное количество россиян поддерживает окончание войны с Украиной – опрос

Ко второй годовщине объявления мобилизации в России рекордное число россиян выступают за компромисс и окончание неспровоцированной войны РФ против Украины, свидетельствуют результаты опросов двух проектов – "Хроники" и ExtremeScan.﻿﻿ Об этом пишет российское издание "Холод", сообщает Украинская правда.

"Число сторонников перемирия с Украиной среди россиян достигло абсолютного максимума – 49% опрошенных высказали готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели "спецоперации" (так россияне подменяют понятие война – ред.) останутся невыполненными. Против такого решения выступают 33% респондентов, а 18% – затрудняются ответить на этот вопрос" , – пишет издание.

Также сообщается, что 63% опрошенных хотели бы заключить мир в течение года.

Согласно исследованию ExtremeScan, yнекоторые регионы выступают за завершение войны даже сильнее, чем традиционные "протестные центры" – Москва и Санкт-Петербург.

Среди исследуемых регионов самая низкая поддержка войны в Чеченской республике – только 39% респондентов заявили о своей поддержке "спецоперации", на втором месте – Республика Тыва (48% поддержки), чуть выше уровень поддержки в Санкт-Петербурге – 50%.

Социологи подчеркивают, что в этих же регионах наибольшее число респондентов, которые отказались отвечать на этот вопрос. Это может свидетельствовать о том, что уровень поддержки войны в этих регионах еще ниже, акцентирует издание.

Согласно данным ExtremeScan, сильнее всего войну поддерживают в регионах, которые находятся ближе к зоне боевых действий – в Белгородской области (63%) и Краснодарском крае (62%).

Также сообщается, что все меньше россиян готовы воевать. В частности, с февраля 2023 года до сентября 2024 года на 9 процентных пунктов выросло количество тех, кто не готов идти на войну – ни добровольно, ни по приказу Минобороны РФ. Также на 10 процентных пунктов снизилась доля тех, кто еще полтора года назад был готов идти воевать, если мобилизуют.

По словам социологов, наибольшую готовность к мобилизации среди мужчин высказывают граждане в возрасте от 50 до 60 лет – то есть те, кто меньше всего рискует попасть под мобилизацию, поскольку по российскому законодательству, предельный возраст службы для обычных солдат – 50 лет.

Среди россиян 18–24 лет, которых с большей вероятностью может затронуть мобилизация, на войну по приказу готовы пойти лишь 6,6%.

Также большинство россиян не готовы никого осуждать за отказ участвовать в военных действиях: 51% респондентов заявили, что относятся к таким людям с пониманием, 27% – с осуждением, а 22% затруднились ответить на вопрос.

После операции ВСУ в Курской области РФ, 57% опрошенных россиян оценивают возможность объявления новой мобилизации как высокую, 28% считают ее низкой. На фоне этого, первостепенной задачей для российской армии 53% опрошенных называют освобождение Курской области, а не продвижение вглубь Украины.

Отвечая на вопрос "Какие из перечисленных событий вы бы хотели, чтобы произошли за год?" (можно было выбрать несколько вариантов) – только 22% назвали проведение новой мобилизации.

50% опрошенных россиян заявили, что хотели бы восстановления отношений с западными странами, 54% – увеличения расходов бюджета на армию, 63% – мирный договор с Украиной со взаимными уступками, 65% – снятия наложенных на Россию санкций. 85% опрошенных надеются, что в ближайший год власти сосредоточатся на решении внутренних социальных и экономических проблем.

"Но самым желанным по-прежнему остается завершение "СВО" после достижения ее целей – 86% респондентов высказались за этот вариант. Социологи связывают столь высокий уровень поддержки этого варианта с неготовностью части россиян проигрывать, даже если они не правы, а также с тем, что примерно 20% россиян все еще настроены провоенно и для них важна победа без каких-либо уступок. Тем не менее 63% респондентов готовы на мир со взаимными уступками – и это абсолютный максимум с начала войны" , – пишет "Холод".

Исследование проекта "Хроники" проводилось методом телефонного опроса с 10 по 17 сентября. Размер выборки составил 800 человек старше 18 лет. Доверительный интервал (интервал, который с высокой вероятностью содержит истину) исследования – 95%, максимальная ошибка измерения – 3,45%.

Группа ExtremeScan с 29 июля по 6 сентября провела 11 опросов: один общероссийский и 10 внутри регионов страны – Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Белгородская область, республики Башкортостан, Дагестан, Чечня, Тыва и Бурятия. Размер выборки каждого опроса составил 500 человек (всего 5500 респондентов). Максимальная ошибка измерения в сравнении регионов – 4,38% при доверительном интервале в 95%.

Отмечается, что из-за округлений сумма процентов может незначительно отличаться от 100%.

"Холод" подчеркивает, что в условиях войны полностью доверять результатам опросов общественного мнения невозможно, поскольку "россияне могут бояться выступать против позиции, которую диктуют государство и пропаганда".