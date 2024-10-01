У Міноборони назвали співвідношення артснарядів України та Росії на фронті

Наразі співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів України та Росії на фронті — 1:3, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

"На сьогодні співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року, коли воно було 1:8. Нині — 1:3, але все одно перевага на боці РФ" , — сказав Гаврилюк.

Водночас, зауважив він, Росія має набагато більший людський потенціал та мобілізаційний ресурс, ніж Україна.

"Попри це ми все одно продовжуємо вирішення питань для знівелювання цієї переваги з боку РФ шляхом провадження різних інноваційних рішень та військових технологій для забезпечення переваги на полі бою" , — додав посадовець.

Як повiдомлялось, міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня звільнив чотирьох своїх заступників.