У Міноборони назвали співвідношення артснарядів України та Росії на фронті
Наразі співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів України та Росії на фронті — 1:3, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив в ефірі національного телемарафону перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
"На сьогодні співвідношення у використанні артилерійських боєприпасів на полі бою скоротилось порівняно із зимою 2024 року, коли воно було 1:8. Нині — 1:3, але все одно перевага на боці РФ", — сказав Гаврилюк.
Водночас, зауважив він, Росія має набагато більший людський потенціал та мобілізаційний ресурс, ніж Україна.
"Попри це ми все одно продовжуємо вирішення питань для знівелювання цієї переваги з боку РФ шляхом провадження різних інноваційних рішень та військових технологій для забезпечення переваги на полі бою", — додав посадовець.
Як повiдомлялось, міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня звільнив чотирьох своїх заступників.