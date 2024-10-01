В Минобороны назвали соотношение артснарядов Украины и России на фронте

Соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов Украины и России на фронте — 1:3, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"На сегодняшний день соотношение в использовании артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года, когда оно было 1:8. Сейчас — 1:3, но все равно преимущество на стороне РФ" , — сказал Гаврилюк.

В то же время, отметил он, у России есть гораздо больший человеческий потенциал и мобилизационный ресурс, чем Украина.

"Несмотря на это, мы все равно продолжаем решение вопросов для нивелирования этого преимущества со стороны РФ путем осуществления различных инновационных решений и военных технологий для обеспечения преимущества на поле боя" , — добавил чиновник.

Как сообщалось, министр обороны Украины Рустем Умеров 1 октября уволил четырех своих заместителей.