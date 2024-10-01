Міністр закордонних справ Сибіга вперше з візитом в Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з першим на цій посаді візитом до Польщі, повідомляє Європейська правда.

Сибіга зазначив, що розпочинає візит до Варшави.

"На Покрову та День захисників і захисниць розпочав візит до Польщі з покладання квітів на Православному цвинтарі на Волі у Варшаві, щоб вшанувати тих, хто воював за Україну в минулому, і тих, хто воює сьогодні. Вічна пам’ять героям, які віддали свої життя за життя і волю України" , – написав він.

Нагадаємо, у понеділок очільник МЗС провів переговори з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Будапешті. Після них Сибіга заявив, що він та угорський колега відзначають "позитивну динаміку" у вирішення питання нацменшин.

Також за підсумками візиту оголосили, що Україна та Угорщина до кінця року планують провести засідання спільної міжурядової комісії.