Министр иностранных дел Сибига впервые с визитом в Польше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с первым в этой должности визитом в Польшу, сообщает Европейская правда.

Сибига отметил, что начинает визит в Варшаву.

"На Покрову и День защитников и защитниц начал визит в Польшу с возложения цветов на Православном кладбище на Воле в Варшаве, чтобы почтить тех, кто воевал за Украину в прошлом, и тех, кто воюет сегодня. Вечная память героям, которые отдали свои жизни за жизнь и свободу Украины" , – написал он.

В понедельник глава МИД провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Будапеште. После них Сибига заявил, что он и венгерский коллега отмечают "положительную динамику" в решении вопроса нацменьшинств.

Также по итогам визита объявили, что Украина и Венгрия до конца года планируют провести заседание совместной межправительственной комиссии.