Чиновника Мелітопольської міськради намагалися вбити: затримано чоловіка

У Запорізькій області затримали чоловіка, який намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради біля його квартири, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили у СБУ та Запорізькій обласній прокуратурі.

Нападник підстеріг посадовця в під’їзді житлового будинку. Для конспірації діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи. Чоловік завдав посадовцю декілька ударів молотком по голові, але, попри численні травми, той вижив.

За даними слідства, нападником є рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство.

Як зазначається, у червні 2024 року він свідомо пішов на співпрацю з росіянами, пройшов курс спеціальної підготовки у навчальному центрі ФСБ РФ. Під керівництвом інструкторів російської спецслужби агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації. Потім отримав завдання вбити посадовця Мелітопольської міськради, який жив у Запоріжжі.

Для виконання доручення чоловік прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Там відстежував адреси роботи та проживання своєї жертви, вивчив основні маршрути її пересування. Щоб "замітати свої сліди", чоловік постійно змінював адреси орендованих помешкань, а зв'язок зі своїм російським куратором здійснював через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджера.

За даними слідства, після нападу чоловік готувався втекти на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Зокрема, для перетину держкордону він планував використати одну із "схем для ухилянтів".

Як зазначає СБУ, у разі вбивства українського посадовця окупанти обіцяли нападникові передати будинок у Мелітополі, який місцеві жителі вимушено покинули через окупацію.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 — замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.