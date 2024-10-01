Чиновника Мелитопольского горсовета пытались убить: задержан мужчина

В Запорожской области задержан мужчина, который пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета возле его квартиры, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в СБУ и Запорожской областной прокуратуре.

Нападающий подстерег чиновника в подъезде жилого дома. Для конспирации действовал под видом коммунальщика, проводившего технические работы. Мужчина нанес чиновнику несколько ударов молотком по голове, но, несмотря на многочисленные травмы, тот выжил.

По данным следствия, нападающий является рецидивистом, проживавшим во временно оккупированном Мелитополе. В поле зрения оккупантов мужчина попал, когда еще до полномасштабного вторжения отбывал наказание в российской тюрьме за умышленное убийство.

Как отмечается, в июне 2024 года он сознательно пошел на сотрудничество с россиянами, прошел курс специальной подготовки в учебном центре ФСБ РФ. Под руководством инструкторов российской спецслужбы агент занимался огневой подготовкой, техникой ножевого боя и отрабатывал конспирационные мероприятия. Затем получил задание убить чиновника Мелитопольского горсовета, жившего в Запорожье.

Для выполнения поручения мужчина прибыл в Запорожье, выдавая себя за переселенца. Там отслеживал адреса работы и проживания своей жертвы, изучил основные маршруты ее передвижения. Чтобы "заметать свои следы", мужчина постоянно менял адреса арендованных помещений, а связь со своим российским куратором осуществлял через вымышленные никнеймы в анонимном чате мессенджера.

По данным следствия, после нападения мужчина готовился сбежать на временно оккупированную часть Запорожской области через территорию ЕС. В частности, для пересечения госграницы он планировал использовать одну из "схем для уклонистов".

Как отмечает СБУ, в случае убийства украинского чиновника оккупанты обещали нападающему передать дом в Мелитополе, который местные жители вынужденно покинули из-за оккупации.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 — покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.