Лукашенко запевняє, що Білорусь та РФ не планують захоплювати Чорнобильську АЕС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що "не розуміє", чому Україна нібито поширює фейк про план захоплення Білоруссю Чорнобильської АЕС.﻿﻿ Про це пише російське пропагандистське медіа Sputnik, повідомляє Українська правда.

Гроссі планує відвідати атомну електростанцію в місті Островець.

Російське видання стверджує, що під час зустрічі з Гроссі самопроголошений президент Білорусі нібито заявив, що Білорусь та Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.

Лукашенко заявив, що не розуміє, навіщо Україна розповсюджує фейки на цю тему і сказав, ніби "таких планів немає ні в Мінську, ні в Москві".

"Ми на різні авантюри не кидаємося. Я кажу це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції. Доводять цю інформацію до вас, що ми нібито Лукашенка, хоче захопити Чорнобильську станцію" , – сказав білоруський диктатор.

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