Лукашенко запевняє, що Білорусь та РФ не планують захоплювати Чорнобильську АЕС
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що "не розуміє", чому Україна нібито поширює фейк про план захоплення Білоруссю Чорнобильської АЕС. Про це пише російське пропагандистське медіа Sputnik, повідомляє Українська правда.
Гроссі планує відвідати атомну електростанцію в місті Островець.
Російське видання стверджує, що під час зустрічі з Гроссі самопроголошений президент Білорусі нібито заявив, що Білорусь та Росія не збираються захоплювати Чорнобильську атомну електростанцію.
Лукашенко заявив, що не розуміє, навіщо Україна розповсюджує фейки на цю тему і сказав, ніби "таких планів немає ні в Мінську, ні в Москві".
"Ми на різні авантюри не кидаємося. Я кажу це у зв'язку з тим, що останнім часом наші українські "товариші" та "друзі" у ЗМІ багато місця приділяють Чорнобильській атомній станції. Доводять цю інформацію до вас, що ми нібито Лукашенка, хоче захопити Чорнобильську станцію", – сказав білоруський диктатор.
Довідково:
- У 2020 році офіційно ввели в експлуатацію першу атомну електростанцію в Білорусі – Білоруську АЕС. Станцію будували за російським проєктом і російські гроші. АЕС розташована в Гродненській області, за 22 кілометри від кордону з Литвою.
- Проєкт будівництва отримав значну критику від екологічних активістів, адже значна частина Білорусі зазнала радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Литва також була проти будівництва, оскільки електростанція знаходиться всього за 50 кілометрів від її столиці – Вільнюса.