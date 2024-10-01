Лукашенко уверяет, что Беларусь и РФ не планируют захватывать Чернобыльскую АЭС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что "не понимает", почему Украина якобы распространяет фейк о плане захвата Беларусью Чернобыльской АЭС.﻿﻿ Об этом пишет российское пропагандистское медиа Sputnik, сообщает Украинская правда.

Гросси планирует посетить атомную электростанцию в городе Островец.

Российское издание утверждает, что во время встречи с Гросси самопровозглашенный президент Беларуси якобы заявил, что Беларусь и Россия не собираются захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию.

Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Украина распространяет фейки на эту тему и сказал, что "таких планов нет ни в Минске, ни в Москве".

"Мы на разные авантюры не бросаемся. Я говорю это в связи с тем, что в последнее время наши украинские "товарищи" и "друзья" в СМИ много места уделяют Чернобыльской атомной станции. Доводят эту информацию до вас, что мы якобы Лукашенка, хочет захватить Чернобыльскую станцию" , – заявил белорусский диктатор.

Справочно:

В 2020 году официально ввели в эксплуатацию первую атомную электростанцию в Беларуси – Белорусскую АЭС. Станцию строили по российскому проекту и на российские деньги. АЭС расположена в Гродненской области, в 22 километрах от границы с Литвой.