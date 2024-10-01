Пил у Києві: у КМВА розповіли про ситуацію з якістю повітря у місті

Станом на вівторок, 1 жовтня, якість повітря в Києві поліпшилась. Високий рівень індексу якості повітря залишається лише в одному зі столичних районів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

В якому районі ситуація з якістю повітря найгірша

Згідно з інформацією експертів, нині у більшості районів столиці спостерігається помітне зменшення забрудненості повітря.

"У Києві поліпшився стан повітря" , - наголосили у КМВА.

Уточнюється водночас, що високий рівень індексу якості повітря залишається в Дарницькому районі столиці.

Зазначимо, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)

SO2 (діоксид сірки)

NO2 (діоксид азоту)

О3 (приземний озон)

CO (оксид вуглецю)

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Який рівень забрудненості в інших районах столиці

У КМВА розповіли також, що на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зафіксували такі показники забрудненості повітря:

вул. Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 75 (високий рівень забрудненості)

вул. Харківське шосе, 7/1 - 34 (низький рівень)

вул. Китаївська, 22 - 34 (низький рівень)

вул. Турівська, 28 - 30 (низький рівень)

вул. Щусєва, 20 - 29 (низький рівень)

проспект Берестейський, 97 - 23 (дуже низький)

проспект Європейського Союзу, 64-Г - 21 (дуже низький)

Допис КМВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Зазначимо, що стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна:

або на карті за посиланням﻿

або в додатку "Київ Цифровий﻿"

Пилова буря в Україні

Нагадаємо, зранку понеділка, 30 вересня, дехто з мешканців України зафіксував суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж публікували відповідні фото та відео, на яких можна було побачити, що повітря змінило "колір". Представники місцевої влади рекомендували людям берегти здоров'я, обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Дещо згодом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що пилова буря прийшла на територію нашої країни з Каспійської низовини та розповіли, в яких саме областях України осідає цей дрібний пил.

Експерти зауважили, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Повідомлялося також, що до Києва пил з району Каспію може дістатися впродовж кількох найближчих днів (вівторка, 1 жовтня, а також середи, 2 жовтня). З огляду на це у столиці очікується погіршення якості повітря.

За попередньою інформацією, така ситуація може утриматись до п'ятниці (4 жовтня), коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.