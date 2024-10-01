Пыль в Киеве: в КГВА рассказали о ситуации с качеством воздуха в городе
По состоянию на вторник, 1 октября, качество воздуха в Киеве улучшилось. Высокий уровень индекса качества воздуха остается только в одном из столичных районов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.
В каком районе ситуация с качеством воздуха самая плохая
Согласно информации экспертов, в настоящее время в большинстве районов столицы наблюдается заметное уменьшение загрязненности воздуха.
"В Киеве улучшилось состояние воздуха", - отметили в КГВА.
Уточняется, что высокий уровень индекса качества воздуха остается в Дарницком районе столицы.
Отметим, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (частички пыли)
- SO2 (диоксид серы)
- NO2 (диоксид азота)
- О3 (приземный озон)
- CO (оксид углерода)
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Какой уровень загрязненности в других районах столицы
В КГВА рассказали также, что на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха зафиксировали следующие показатели загрязненности воздуха:
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 75 (высокий уровень загрязненности)
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 34 (низкий уровень)
- ул. Китаевская, 22 - 34 (низкий уровень)
- ул. Туровская, 28 - 30 (низкий уровень)
- ул. Щусева, 20 - 29 (низкий уровень)
- проспект Берестейский, 97 - 23 (очень низкий)
- проспект Европейского Союза, 64-Г - 21 (очень низкий)
Отметим, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:
- или на карте по ссылке
- или в приложении "Київ Цифровий"
Пылевая буря в Украине
Напомним, утром понедельника, 30 сентября, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничить пребывание на улице и закрыть окна.
Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.
Эксперты отметили, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.
Сообщалось также, что до Киева пыль из района Каспия может добраться в течение нескольких ближайших дней (вторника, 1 октября, а также среды, 2 октября). Учитывая это, в столице ожидается ухудшение качества воздуха.
По предварительной информации, такая ситуация может удержаться до пятницы (4 октября), когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.