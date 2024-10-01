Пыль в Киеве: в КГВА рассказали о ситуации с качеством воздуха в городе

По состоянию на вторник, 1 октября, качество воздуха в Киеве улучшилось. Высокий уровень индекса качества воздуха остается только в одном из столичных районов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

В каком районе ситуация с качеством воздуха самая плохая

Согласно информации экспертов, в настоящее время в большинстве районов столицы наблюдается заметное уменьшение загрязненности воздуха.

"В Киеве улучшилось состояние воздуха" , - отметили в КГВА.

Уточняется, что высокий уровень индекса качества воздуха остается в Дарницком районе столицы.

Отметим, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частички пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

О3 (приземный озон)

CO (оксид углерода)

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Какой уровень загрязненности в других районах столицы

В КГВА рассказали также, что на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха зафиксировали следующие показатели загрязненности воздуха:

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 75 (высокий уровень загрязненности)

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 34 (низкий уровень)

ул. Китаевская, 22 - 34 (низкий уровень)

ул. Туровская, 28 - 30 (низкий уровень)

ул. Щусева, 20 - 29 (низкий уровень)

проспект Берестейский, 97 - 23 (очень низкий)

проспект Европейского Союза, 64-Г - 21 (очень низкий)

Пост КГВА (скриншот: t.me/VA_Kyiv)

Отметим, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:

или на карте по ссылке﻿

или в приложении "Київ Цифровий﻿"

Пылевая буря в Украине

Напомним, утром понедельника, 30 сентября, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.

Эксперты отметили, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Сообщалось также, что до Киева пыль из района Каспия может добраться в течение нескольких ближайших дней (вторника, 1 октября, а также среды, 2 октября). Учитывая это, в столице ожидается ухудшение качества воздуха.

По предварительной информации, такая ситуация может удержаться до пятницы (4 октября), когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.