У Раді реєструють законопроєкт про мову спілкування на території школи - нардеп

У Верховній Раді реєструють законопроєкт, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи та не тільки під час занять, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні народної депутатки Наталії Піпи.

Законопроєкт пропонує ввести до закону "Про освіту" поняття "українськомовного середовища" та зобовʼязати засновників, керівників та працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

Тобто вчителі муситимуть не переходити на російську на перервах, у їдальні та в приватному спілкуванні на території школи. Крім того, вони зможуть закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують від дітей російську.

За її словами, зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти на ґрунті мови й булінг, пов’язаний із цим. Крім того, депутатка переконана, що діти, які погано знають українську, мають труднощі із навчанням у школі, а потім — і гірші результати на ЗНО/НМТ.