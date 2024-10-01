В Раде регистрируют законопроект о языке общения на территории школы - нардеп

В Верховной Раде регистрируют законопроект, который может обязать учащихся и учителей говорить по-украински на всей территории школы и не только во время занятий, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении народного депутата Наталии Пипы.

Законопроект предлагает ввести в закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязать учредителей, руководителей и работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

То есть учителя должны будут не переходить на русский на переменах, в столовой и в частном общении на территории школы. Кроме того, они смогут призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат от детей русский.

По ее словам, изменения нужны, в частности, из-за давления на украиноязычных детей, конфликтов на почве языка и буллинга, связанного с этим. Кроме того, депутат убеждена, что дети, которые плохо знают украинский, имеют трудности с обучением в школе, а затем — и худшие результаты на ВНО/НМТ.