Десантники відбили масовану атаку ворога на Курахівському напрямку
Таврійські десантники відбили масовану російську атаку на Курахівському напрямку фронту, знищивши 19 одиниць бронетехніки ворога, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба 79 окремої десантно-штурмової бригади.
Зазначається, що для прориву оборони Таврійської бригади у районі села Костянтинівка на Донеччині окупанти кинули в бій 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків.
Колони окупантів одразу наштовхнулись на потужний опір десантників 79-ки.
Завдяки злагодженій бойовій роботі українських підрозділів вдалось знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами.
Повідомляється, що 23 окупанти у цій атаці загинули. Ще стільки ж — поранено.
"Зазнавши відчутних втрат, вціліла ворожа техніка почала тиснути на "задню" — полювання за нею влаштували наші пілоти ударних дронів".