Десантники отбили массированную атаку врага на Кураховском направлении

Таврийские десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта, уничтожив 19 единиц бронетехники врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что для прорыва обороны Таврийской бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков.

Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки.

Благодаря слаженной боевой работе украинских подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.

Сообщается, что 23 оккупанта в этой атаке погибли. Еще столько же - ранены.

"Понеся ощутимые потери, уцелевшая вражеская техника начала давить "заднюю" - охоту за ней устроили наши пилоты ударных дронов".