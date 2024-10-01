Рютте про ядерні погрози Путіна: Це лише слова

Генсек НАТО Марк Рютте, який щойно перейняв повноваження від Єнса Столтенберга, закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї. Так він відповів на запитання про останні заяви очільника Кремля про зміну умов застосування Росією ядерної зброї, повідомляє Європейська правда.

Рютте зазначив, що заяви Путіна не є чимось новим, але ключовим є те, що це лише слова.

"Звісно, ми чуємо регулярні погрози Кремля, і ця риторика нерозсудлива та безвідповідальна. Але водночас, маю чітко наголосити, ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї. Це те, що я маю сказати про стан справ на даний час" , – сказав генсек НАТО.

"Нехай говорить про свій ядерний арсенал – адже він і хоче, щоб ми говорили про його ядерний арсенал. А я думаю, що нам цього не варто робити. Нам потрібно зосередитися на тому факті, що зараз загрози застосування ядерної зброї немає" , – наголосив Марк Рютте.

Він додав, що якщо світ почне йти на поступки перед погрозами Путіна в цілому, це стане небезпечним прецедентом.

"Тоді виявиться, що застосування військової сили дозволяє країні добитися бажаного. І ми не можемо так робити" , – додав Рютте.

Також Рютте сказав, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.