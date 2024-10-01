Рютте о ядерных угрозах Путина: Это лишь слова

Генсек НАТО Марк Рютте, который только что перенял полномочия от Йенса Столтенберга, призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия. Так он ответил на вопрос о последних заявлениях главы Кремля об изменении условий применения Россией ядерного оружия, сообщает Европейская правда.

Рютте отметил, что заявления Путина не является чем-то новым, но ключевым остается то, что это только слова.

"Конечно, мы слышим регулярные угрозы Кремля, и эта риторика безрассудная и безответственная. Но в то же время, должен четко подчеркнуть, мы не видим никакой нависающей угрозы применения ядерного оружия. Это то, что я должен сказать о состоянии дел в настоящее время" , – сказал генсек НАТО.

"Пусть говорит о своем ядерном арсенале – ведь он и хочет, чтобы мы говорили о его ядерном арсенале. А я думаю, что нам этого не стоит делать. Нам нужно сосредоточиться на том факте, что сейчас угрозы применения ядерного оружия нет" , – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что если мир начнет идти на уступки перед угрозами Путина в целом, это станет опасным прецедентом.

"Тогда окажется, что применение военной силы позволяет стране добиться желаемого. И мы не можем так делать" , – добавил Рютте.

Также Рютте сказал, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ дальнобойным оружием Запада должны принимать союзники, которые передают это оружие.