Кабмін запустив кешбек 15% на автобуси, спецтехніку й енергообладнання українського виробництва

У межах програми "Зроблено в Україні" покупці виробленої в Україні техніки й електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%. Про це йдеться в повідомленні міністерства економіки, повідомляє ЛігаБізнес.

Нова програма допомагатиме виробникам і підприємцям, які купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств. Головна умова – виробництво має бути вітчизняне, локалізація не менше 40%.

"Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів і будівельної, комунальної та спеціальної техніки" , – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми й до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня.

На техніку й обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься наступного року.

Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, які придбали:

енергетичне обладнання

промислові системи накопичення електричної енергії;

сонячні панелі, електростанції, колектори;→ вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;

вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;

трансформатори, розподільчі шафи;

теплові помпи;

індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку;

колісну техніку

автобуси – міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;

автоцистерни – включно і для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;

фургони, трали, причепи та напівпричепи;

будівельну, комунальну і спеціальну техніку