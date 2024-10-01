Кабмін запустив кешбек 15% на автобуси, спецтехніку й енергообладнання українського виробництва
У межах програми "Зроблено в Україні" покупці виробленої в Україні техніки й електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%. Про це йдеться в повідомленні міністерства економіки, повідомляє ЛігаБізнес.
Нова програма допомагатиме виробникам і підприємцям, які купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств. Головна умова – виробництво має бути вітчизняне, локалізація не менше 40%.
"Уряд частково компенсуватиме 15% від придбання українського енергетичного обладнання, колісної техніки, наприклад, вітчизняних автобусів, тралів і будівельної, комунальної та спеціальної техніки", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Отримати компенсацію на товари, придбані від старту програми й до 1 грудня можна буде у 2024 році. Для цього потрібно оформити заявку до 5 грудня.
На техніку й обладнання, придбані після 1 грудня, компенсація нараховуватиметься наступного року.
Отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) зможуть покупці, які придбали:
енергетичне обладнання
- промислові системи накопичення електричної енергії;
- сонячні панелі, електростанції, колектори;→ вітрові електростанції та мінігідроелектростанції;
- вітроенергетичні електрогенераторні, газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки;
- трансформатори, розподільчі шафи;
- теплові помпи;
- індивідуальні теплові пункти, рекуператори, прилади обліку;
колісну техніку
- автобуси – міські, туристичні, громадські, двосекційні, низькопідлогові;
- автоцистерни – включно і для перевезення паливно-мастильних матеріалів та пожежні;
- фургони, трали, причепи та напівпричепи;
будівельну, комунальну і спеціальну техніку
- крани, включно й баштові, землерийні машини;→ навантажувачі й екскаватори-навантажувачі;
- сміттєвози, асенізаційні та сміттєзбиральні машини, а також ліфти;
- машини для механізованого розмінування (включно й роботизованого) піротехнічні машини, обладнання для розмінування.