Кабмин запустил кэшбек 15% на автобусы, спецтехнику и энергооборудование украинского производства

В рамках программы "Сделано в Украине" покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, сообщает Лига.Бизнес.

Новая программа будет помогать производителям и предпринимателям, покупающим энергооборудование для автономной работы своих предприятий. Главное условие – производство должно быть отечественное, локализация не менее 40%.

"Правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники" , – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Получить компенсацию на товары, приобретенные со старта программы и до 1 декабря, можно будет в 2024 году. Для этого необходимо оформить заявку до 5 декабря.

На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году.

Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые приобретут:

энергетическое оборудование

промышленные системы накопления электрической энергии

солнечные панели, электростанции, коллекторы;

ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;

ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;

трансформаторы, распределительные шкафы;

тепловые насосы;

индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;

колесную технику

автобусы – городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;

автоцистерны – в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;

фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;

строительную, коммунальную и специальную технику﻿