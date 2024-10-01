Кабмин запустил кэшбек 15% на автобусы, спецтехнику и энергооборудование украинского производства
В рамках программы "Сделано в Украине" покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, сообщает Лига.Бизнес.
Новая программа будет помогать производителям и предпринимателям, покупающим энергооборудование для автономной работы своих предприятий. Главное условие – производство должно быть отечественное, локализация не менее 40%.
"Правительство будет частично компенсировать 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Получить компенсацию на товары, приобретенные со старта программы и до 1 декабря, можно будет в 2024 году. Для этого необходимо оформить заявку до 5 декабря.
На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году.
Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые приобретут:
энергетическое оборудование
- промышленные системы накопления электрической энергии
- солнечные панели, электростанции, коллекторы;
- ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;
- ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
- трансформаторы, распределительные шкафы;
- тепловые насосы;
- индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;
колесную технику
- автобусы – городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
- автоцистерны – в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
- фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;
строительную, коммунальную и специальную технику
- краны, в том числе башенные, землеройные машины;
- погрузчики и экскаваторы-погрузчики;
- мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;
- машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированного) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.