Ліванська "Хезболла" та хусити вдарили ракетами по Тель-Авіву

Ліванський рух "Хезболла" завдав удару ракетами по ізраїльській військовій базі Глілот та штаб-квартирі розвідслужби Моссад неподалік Тель-Авіва. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

Внаслідок атаки двоє людей зазнали поранень середньої тяжкості, їм надають медичну допомогу.

Крім того, за даними ЦАХАЛу, із Лівану по півночі Ізраїлю впродовж останніх кількох годин було випущено близько 30 ракет.

Ізраїльські військові заявили, що також завдали авіаударів по кількох будівлях у Лівані, де "Хезболла" зберігала зброю та ракетні установки.

Окрім того, єменські хусити завдали удару безпілотниками по військових об'єктах у районі Яффа (Тель-Авів) та в Ейлаті. Відповідну заяву зробив представник руху генерал Ях'я Сарі.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю в ніч проти вівторка, 1 жовтня, розпочала нову фазу війни проти "Хезболли" - наземну операцію на півдні Лівану.