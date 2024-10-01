Ливанская "Хезболла" и хуситы ударили ракетами по Тель-Авиву

Ливанское движение "Хезболла" нанесло удар ракетами по израильской военной базе Глилот и штаб-квартире разведслужбы Моссад неподалеку Тель-Авива. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Укринформ.

В результате атаки два человека получили ранения средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, из Ливана по северу Израиля за последние несколько часов было выпущено около 30 ракет.

Израильские военные заявили, что также нанесли авиаудары по нескольким зданиям в Ливане, где "Хезболла" хранила оружие и ракетные установки.

Кроме того, йеменские хуситы нанесли удар беспилотниками по военным объектам в районе Яффа (Тель-Авив) и в Эйлате. Соответствующее заявление сделал представитель движения генерал Яхья Сари.

Напомним, Армия обороны Израиля в ночь на вторник, 1 октября, начала новую фазу войны против "Хезболлы" - наземную операцию на юге Ливана.