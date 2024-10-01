У Росії хочуть відправити на війну 40% підсудних – ЗМІ

Російська влада хоче відправити на війну 40 відсотків підсудних. Законопроєкт, який дозволяє укладати контракти з Міноборони на стадії суду, Держдума ухвалила наприкінці вересня. Депутати проголосували за нього одразу у другому та третьому читаннях. Раніше контракт могли укладати лише до суду або після, тобто з підслідними або вже засудженими. Тепер цю "прогалину" усунуто, повідомляє Важные истории.

Закон ще не підписаний президентом, але, як розповіли «Важливим історіям» два адвокати, які працюють у Росії за кримінальними статтями, у СІЗО триває підготовка до того, щоб підсудних "зірвати з ланцюга" - відправити на війну. Відповідне завдання було поставлене і військовослужбовцям, які займаються вербуванням на контракт, розповів співрозмовник у Міноборони. За його словами, підготовка полягає у зборі інформації, скільки підсудних придатні до військової служби і як багато серед них охочих укласти контракт:

"З приблизно 60 тисяч підсудних очікується забрати 40%".

За словами співрозмовників видання, із кожного СІЗО можуть забрати на війну близько 100 підсудних. У Росії діє 210 слідчих ізоляторів, а отже, відправити воювати можуть близько 20 тисяч осіб. Загалом у російських СІЗО на початку 2024 року перебувало 106 тисяч осіб, за даними ФСВП. До цього числа входять як підсудні, а й підслідні, обвинувачені тощо. Загалом протягом року на лаві підсудних опиняються сотні тисяч росіян, які проходили у кримінальних справах: наприклад, за 2023 рік суди розглянули кримінальні справи щодо 769 тисяч осіб, показують дані Судового департаменту при Верховному суді.

Для оцінки діяльності слідчих та оперативних працівників з'явилися нові показники, зазначають співрозмовники видання:

"Раніше, якщо справу до суду не передали, їм це йшло в мінус. А зараз взяли людину, вмовили одразу на контракт — їм у плюс, і ще зверху премії. Завдання — загітувати якнайбільше людей".

Але буває, що слідчі впираються і не хочуть віддавати підслідних, зазначають адвокати (з підсудними у цьому плані може бути легше, після передачі справи до суду впертість слідчого значення не має).

Третій адвокат, який працює в Росії, зазначив у розмові з "Важливими історіями", що й до ухвалення закону принаймні в Москві бракуючих бажаючих укласти контракт із Міноборони не було в жодному із СІЗО. За інформацією адвоката Дмитра Захватова, в ІЧ та СІЗО також "вербують" підписати контракт з Міноборони шляхом посилення умов утримання. Активну кампанію з вербування Захоплень пов'язує з небажанням влади оголошувати другу хвилю мобілізації.

Джерело близьке до Генштабу свідчить, що кількість ув'язнених для відправки на війну зменшується.

"Це не нескінченний ресурс і рішення відправляти на СВО підсудних говорить про те, що виснажується приплив ув'язнених, він уже не такий як раніше. Засуджені за легкими статтями ті, кому недовго сидіти, не дуже охоче йдуть воювати (для порівняння, в Україні не приваблюють на війну тих, хто відбуває покарання за важкими статтями, і це серйозно зменшило набір). У Росії значну частину такого контингенту вже вигребли, доводиться брати потенційних сидільців на вході" , - каже джерело.

Він зазначає, що відправка на війну 40% підсудних - "це чиновницькі обіцянки, можливо, з урахуванням досвіду набору підслідних та ув'язнених". Чи це наближає нову хвилю мобілізації?