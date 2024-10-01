В России хотят отправить на войну 40% подсудимых – СМИ

Российские власти хотят отправить на войну 40 процентов подсудимых. Законопроект, позволяющий заключать контракты с Минобороны на стадии суда, Госдума приняла в конце сентября. Депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. Раньше контракт могли заключать только до суда или после, то есть с подследственными или с уже осужденными. Теперь этот "пробел" устранен, сообщает Важные истории.

Закон еще не подписан президентом, но, как рассказали «Важным историям» два адвоката, работающие в России по уголовным статьям, в СИЗО идет подготовка к тому, чтобы подсудимых "сорвать с цепи" — отправить на войну. Соответствующая задача была поставлена и военнослужащим, занимающимся вербовкой на контракт, рассказал собеседник издания в Минобороны. По его словам, подготовка заключается в сборе информации, сколько подсудимых годны к военной службе и как много среди них желающих заключить контракт: "Из примерно 60 тысяч подсудимых ожидается забрать 40%".

По словам собеседников издания, из каждого СИЗО могут забрать на войну порядка 100 подсудимых. В России действует 210 следственных изоляторов, а значит отправить воевать могут около 20 тысяч человек. Всего в российских СИЗО в начале 2024 года находилось 106 тысяч человек, по данным ФСИН. В это число входят не только подсудимые, но и подследственные, обвиняемые и т.д. В целом, в течение года на скамье подсудимых оказываются сотни тысяч россиян, которые проходили по уголовным делам: например, за 2023 год суды рассмотрели уголовные дела в отношении 769 тысяч человек, показывают данные Судебного департамента при Верховном суде.

Для оценки деятельности следователей и оперативных работников появились новые показатели, отмечают собеседники издания:

"Раньше, если дело в суд не передали, им это шло в минус. А сейчас взяли человека, уговорили сразу на контракт — им в плюс, и еще сверху премии. <...> Задача — сагитировать как можно больше людей".

Но бывает, что следователи упрямятся и не хотят отдавать подследственных, отмечают адвокаты (с подсудимыми в этом плане может быть легче, после передачи дела в суд упрямство следователя значения не имеет).

Третий адвокат, работающий в России, отметил в разговоре с "Важными историями", что и до принятия закона по крайней мере в Москве недостатка желающих заключить контракт с Минобороны не было ни в одном из СИЗО. По информации адвоката Дмитрия Захватова, в ИК и СИЗО также "вербуют" подписать контракт с Минобороны путем ужесточения условий содержания. Активную кампанию по вербовке Захватов связывает с нежеланием властей объявлять вторую волну мобилизации.

Источник близкий к Генштабу говорит о том, что количество заключенных для отправки на войну уменьшается.

"Это не бесконечный ресурс и решение отправлять на СВО подсудимых говорит о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой как прежде. Осужденные по легким статьям, те, кому недолго сидеть, не очень охотно идут воевать (для сравнения, в Украине не привлекают на войну отбывающих наказание по тяжелым статьям и это серьезно уменьшило набор). В России значительную часть такого контингента уже выгребли, приходится брать потенциальных сидельцев на входе" , — говорит источник.

Он отмечает, что отправка на войну 40% подсудимых — "это чиновничьи обещания, возможно, с учетом опыта набора подследственных и заключенных". Приближает ли это новую волну мобилизации?