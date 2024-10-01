СБУ повідомила про підозру ватажку "ДНР" через депортацію українських дітей

Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс генерального прокурора зібрали та верифікували докази насильницької депортації щонайменше 31 української дитини з тимчасово окупованих територій Донецької області до Росії. З посиланням на дані Служби безпеки України, повідомляє Новое время.

СБУ задокументувала, що вказівку Кремля щодо депортації українських дітей з тимчасово захопленої частини території Донецької області виконував керівник місцевої окупаційної адміністрації РФ Денис Пушилін.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ українських дітей доставляли до пансіонату Поляни у Московській області, який підпорядковується управлінню справами президента країни-агресора Росії.

Як зазначили у СБУ, йдеться про 16 хлопців і 15 дівчат, серед яких троє дітей із Маріуполя. Їх російські війська силоміць забрали у батька, якого відправили до Оленівської колонії.

Служба безпеки України також повідомила, що 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, були депортовані з Маріуполя, а ще дев’ятьох неповнолітніх викрали з соціальних центрів у Шахтарську та Харцизьку.

За даними української спецслужби, Пушилін підписав постанову № 84, згідно з якою українських дітей відправляли до медичних установ і закладів відпочинку в РФ під виглядом оздоровлення.

Виконання цього рішення він доручив своїм підлеглим — радниці Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює так звану «службу у справах сім'ї та дітей ДНР».

Розслідування встановило, що спочатку викрадених дітей доставляли до окупованого Донецька, звідти автобусами перевозили до Ростова-на-Дону, а далі літаком переправляли до Москви.

«Звідти неповнолітніх везли до заміського пансіонату адміністрації [російського диктатора Володимира] Путіна. У подальшому частину депортованих дітей передали на „виховання“ громадянам РФ. Зокрема, одну дитину влаштували до родини Марії Львової-Бєлової - уповноваженої президента РФ з прав дитини» , — наголошується в повідомленні відомства.

СБУ нагадує, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової через примусову депортацію українських дітей до Росії.

На основі нових зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили про підозру Денису Пушиліну, Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді за статтями Кримінального кодексу України, які стосуються порушення законів та звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою.