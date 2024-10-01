СБУ сообщила о подозрении главарю "ДНР" из-за депортации украинских детей

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Офис генерального прокурора собрали и верифицировали доказательства насильственной депортации по меньшей мере 31 украинского ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию.﻿ Со ссылкой на данные Службы безопасности Украины, сообщает Новое время.

СБУ задокументировала, что указание Кремля по депортации украинских детей с временно захваченной части территории Донецкой области выполнял руководитель местной оккупационной администрации РФ Денис Пушилин.

После начала полномасштабного вторжения РФ украинских детей доставляли в пансионат Поляны в Московской области, который подчиняется управлению делами президента страны-агрессора России.

Как отметили в СБУ, речь идет о 16 парнях и 15 девушках, среди которых трое детей из Мариуполя. Их российские войска силой забрали у отца, которого отправили в Еленовскую колонию.

Служба безопасности Украины также сообщила, что 19 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, были депортированы из Мариуполя, а еще девять несовершеннолетних похитили из социальных центров в Шахтерске и Харцызске.

По данным украинской спецслужбы, Пушилин подписал постановление № 84, согласно которому украинских детей отправляли в медицинские учреждения и учреждения отдыха в РФ под видом оздоровления.

Выполнение этого решения он поручил своим подчиненным — советнице Элеоноре Федоренко и Светлане Майбороде, которая возглавляет так называемую «службу по делам семьи и детей ДНР».

Расследование установило, что сначала похищенных детей доставляли в оккупированный Донецк, оттуда автобусами перевозили в Ростов-на-Дону, а дальше самолетом переправляли в Москву.

«Оттуда несовершеннолетних везли в загородный пансионат администрации [российского диктатора Владимира] Путина. В дальнейшем часть депортированных детей передали на „воспитание“ гражданам РФ. В частности, одного ребенка устроили в семью Марии Львовой-Беловой — уполномоченной президента РФ по правам ребенка» , — отмечается в сообщении ведомства.

СБУ напоминает, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой из-за принудительной депортации украинских детей в Россию.

На основе новых собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили о подозрении Денису Пушилину, Элеоноре Федоренко и Светлане Майбороде по статьям Уголовного кодекса Украины, которые касаются нарушения законов и обычаев войны, совершенных группой лиц по предварительному сговору.