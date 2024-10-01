У МЗС відреагували на статтю FT щодо обговорення Україною територіальних поступок

У Міністерстві закордонних справ спростували інформацію джерела Financial Times щодо обговорення міністром закордонних справ України на приватних зустрічах на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку територіальних компромісів задля досягнення миру. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Георгія Тихого.

«Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України» , - заявив Тихий.

Він запевнив, що міністр наголошував усім своїм співрозмовникам, що Формула миру - це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру, а принцип «Нічого про Україну без України» має неухильно дотримуватися.

«Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів» , – зазначив речник МЗС.

Як повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела серед європейських дипломатів, які взяли участь у сесії Генасамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку, новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга використав приватні зустрічі із західними колегами під час свого першого візиту до США, щоб обговорити потенційні компромісні рішення, і був більш прагматичним щодо можливості проведення переговорів про «землю в обмін на безпеку», ніж його попередник.