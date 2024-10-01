В МИД отреагировали на статью FT по обсуждению Украиной территориальных уступок

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию источника Financial Times об обсуждении министром иностранных дел Украины на частных встречах на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке территориальных компромиссов для достижения мира. Об этом говорится в комментарии спикера МИД Георгия Тихого.

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одном из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Напротив, позиция министра непоколебима, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины» , - заявил Тихий.

Он заверил, что министр подчеркивал всем своим собеседникам, что Формула мира – это единственный реалистичный путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, а принцип «Ничего об Украине без Украины» должен неукоснительно соблюдаться.

«Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов» , – отметил представитель МИД.

Как сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники среди европейских дипломатов, принявших участие в сессии Генассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига использовал частные встречи с западными коллегами во время своего первого визита в США, чтобы обсудить потенциальные компромиссные решения и был более прагматичным по поводу возможности проведения переговоров о «земле в обмен на безопасность», чем его предшественник.