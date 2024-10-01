Охматдит оголосив тендер на 9,5 млн грн для основних протиаварійних робіт

Дитяча лікарня Охматдит оголосила тендер у системі Prozorro на проведення термінових протиаварійних робіт у лікувально-діагностичному комплексі, який постраждав під час російського обстрілу 8 липня. Про це заявили на сторінці медустанови, повідомляє Новое время.

Зазначається, що роботи будуть виконані за фінансової підтримки Благодійного фонду Таблеточки.

Роботи щодо пошкодженого корпусу передбачають:

встановлення вікон і дверей, пошкоджених під час вибуху;

відгородження частини приміщень тимчасовими конструкціями для захисту будівлі від зовнішніх впливів;

захист інженерних мереж і часткова їх заміна, включаючи заміну радіаторів опалення, які залишились відкритими після вибуху.