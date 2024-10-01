Охматдет объявил тендер на 9,5 млн грн для основных противоаварийных работ
Детская больница Охматдет объявила тендер в системе Prozorro на проведение срочных противоаварийных работ в лечебно-диагностическом комплексе, который пострадал во время российского обстрела 8 июля. Об этом заявили на странице медучреждения, сообщает Новое время.
Отмечается, что работы будут выполнены при финансовой поддержке Благотворительного фонда Таблеточки.
Работы относительно поврежденного корпуса предусматривают:
- установку окон и дверей, поврежденных при взрыве;
- отгораживание части помещений временными конструкциями для защиты здания от внешних воздействий;
- защита инженерных сетей и частичная их замена, включая замену радиаторов отопления, которые остались открытыми после взрыва.
«Ожидаемая стоимость закупки составляет 9,5 млн грн с НДС. Она определена на основании технического отчета, дефектного акта, сметной документации и положительной экспертной оценки», — говорится в сообщении.