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Охматдет объявил тендер на 9,5 млн грн для основных противоаварийных работ

Охматдет объявил тендер на 9,5 млн грн для основных противоаварийных работ
Фото: ГСЧС

Детская больница Охматдет объявила тендер в системе Prozorro на проведение срочных противоаварийных работ в лечебно-диагностическом комплексе, который пострадал во время российского обстрела 8 июля. Об этом заявили на странице медучреждения, сообщает Новое время.

Отмечается, что работы будут выполнены при финансовой поддержке Благотворительного фонда Таблеточки.

Работы относительно поврежденного корпуса предусматривают:

  • установку окон и дверей, поврежденных при взрыве;
  • отгораживание части помещений временными конструкциями для защиты здания от внешних воздействий;
  • защита инженерных сетей и частичная их замена, включая замену радиаторов отопления, которые остались открытыми после взрыва.
«Ожидаемая стоимость закупки составляет 9,5 млн грн с НДС. Она определена на основании технического отчета, дефектного акта, сметной документации и положительной экспертной оценки», — говорится в сообщении.

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