Охматдет объявил тендер на 9,5 млн грн для основных противоаварийных работ

Детская больница Охматдет объявила тендер в системе Prozorro на проведение срочных противоаварийных работ в лечебно-диагностическом комплексе, который пострадал во время российского обстрела 8 июля. Об этом заявили на странице медучреждения, сообщает Новое время.

Отмечается, что работы будут выполнены при финансовой поддержке Благотворительного фонда Таблеточки.

Работы относительно поврежденного корпуса предусматривают:

установку окон и дверей, поврежденных при взрыве;

отгораживание части помещений временными конструкциями для защиты здания от внешних воздействий;

защита инженерных сетей и частичная их замена, включая замену радиаторов отопления, которые остались открытыми после взрыва.