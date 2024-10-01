З 90 населених пунктів Сумщини примусово евакуюють дітей із батьками

У 90 населених пунктах 7 територіальних громад Сумського району оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб.﻿﻿ З посиланням на Сумську районну раду, повідомляє Українська правда.

Указ про евакуацію 30 вересня підписали керівники Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".

Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.