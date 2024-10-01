З 90 населених пунктів Сумщини примусово евакуюють дітей із батьками
У 90 населених пунктах 7 територіальних громад Сумського району оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб. З посиланням на Сумську районну раду, повідомляє Українська правда.
Указ про евакуацію 30 вересня підписали керівники Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".
Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.
"До організації примусової евакуації дітей та їх батьків залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових", - йдеться в повідомленні.