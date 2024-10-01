Из 90 населенных пунктов Сумщины принудительно эвакуируют детей с родителями

В 90 населенных пунктах 7 территориальных общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями принудительно.﻿﻿ Со ссылкой на Сумской районный совет, сообщает Украинская правда.

Указ об эвакуации 30 сентября подписали руководители Сумской ОВА и Оперативно-тактической группировки "Сиверск".

Это касается Белопольской и Ворожбянской городских территориальных общин, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района.