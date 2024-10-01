Кабмин утвердил лицензионные условия, регулирующие обращение медицинского каннабиса

Кабінет міністрів оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу﻿. Про це заявили у Міністерстві охорони здоровʼя за підсумками засідання уряду, повідомляє Ділова столиця.

Більшість нововведень стосуються саме культивування рослин канабісу для використання в медицині.

У постанові міститься вичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, і умови її видання. Зокрема, ліцензіати зобов’язані вносити до електронної інформаційної системи обліку інформацію про операції з медичним канабісом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з моменту їх вчинення.

Також вони мають звітувати про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин до органу ліцензування щокварталу та щороку.

Постановою детально визначено процедуру ліцензування діяльності з вирощування конопель. Серед вимог – дотримання стандартів належної практики вирощування та збору рослинної сировини. Кожна рослина, партія продукції з медичного канабісу та фасована одиниця субстанції отримуватимуть унікальний електронний ідентифікатор, що забезпечить повну простежуваність на всіх етапах обігу.

Ліцензіат зобов'язаний організувати цілодобове відеоспостереження та охорону місць роботи з медичними коноплями. Виробництво продукції повинно відповідати нормам, узгодженим з вимогами ЄС.

Ліки на основі канабісу призначатимуться лікарем за електронним рецептом відповідно до затвердженого МОЗ переліку захворювань. Постанова набуде чинності через два місяці після публікації.