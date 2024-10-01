Кабмин утвердил лицензионные условия, регулирующие обращение медицинского каннабиса

Кабинет министров обновил лицензионные условия, регулирующие все этапы обращения медицинского каннабиса﻿. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения по итогам заседания правительства, сообщает Деловая столица.

Большинство нововведений касается именно культивирования растений каннабиса для использования в медицине.

В постановлении содержится исчерпывающий список документов, необходимых для получения лицензии, и условия ее издания. В частности, лицензиаты обязаны вносить в электронную информационную систему учета информацию об операциях с медицинским каннабисом не позднее чем в течение следующего рабочего дня с момента их совершения.

Также они должны отчитываться о количестве наркотических средств, психотропных веществ в орган лицензирования ежеквартально и ежегодно.

Постановлением подробно определена процедура лицензирования деятельности по выращиванию конопли. Среди требований – соблюдение стандартов должной практики выращивания и сбора растительного сырья. Каждое растение, партия продукции по медицинскому каннабису и фасованная единица субстанции будут получать уникальный электронный идентификатор, что обеспечит полную прослеживаемость на всех этапах обращения.

Лицензиат обязан организовать круглосуточное видеонаблюдение и охрану мест работы с медицинскими коноплей. Производство продукции должно отвечать нормам, согласованным с требованиями ЕС.

Лекарства на основе каннабиса будут назначаться врачом по электронному рецепту в соответствии с утвержденным Минздравом перечнем заболеваний. Постановление вступит в силу через два месяца после опубликования.