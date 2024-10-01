В "Укренерго" повідомили, що у середу відключень електроенергії не буде
В Україні у середу, 2 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Завтра, 2 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.
Водночас українців просять максимально перенести споживання на період активної роботи СЕС.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".