В "Укренерго" повідомили, що у середу відключень електроенергії не буде

В Україні у середу, 2 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Завтра, 2 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються" , - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять максимально перенести споживання на період активної роботи СЕС.