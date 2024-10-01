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В "Укренерго" повідомили, що у середу відключень електроенергії не буде

В Україні у середу, 2 жовтня, не вимикатимуть світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Завтра, 2 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять максимально перенести споживання на період активної роботи СЕС.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".

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