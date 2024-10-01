В "Укрэнерго" сообщили, что в среду отключений электроэнергии не будет
В Украине в среду, 2 октября, не будут выключать свет по графикам. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Завтра, 2 октября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.
В то же время, украинцев просят максимально перенести потребление на период активной работы СЭС.
"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - добавили в "Укрэнерго".