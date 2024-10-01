В "Укрэнерго" сообщили, что в среду отключений электроэнергии не будет

В Украине в среду, 2 октября, не будут выключать свет по графикам. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Завтра, 2 октября, меры по ограничению потребления не планируются" , - говорится в сообщении.

В то же время, украинцев просят максимально перенести потребление на период активной работы СЭС.